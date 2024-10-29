Cumhuriyet Havalı Tüfek Yarışması Kırklareli\'nde

Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması yapıldı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, 10 kategoride 58 sporcu yarıştı.
Atatürk Spor Salonundaki yarışmada, dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Atıcılık antrenörü Özgür Lüleciler, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması'na katılan sporculara teşekkür etti.
Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden Lüleciler, Cumhuriyet Bayramı'nı sportif etkinliklerle kutladıklarını belirtti.
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