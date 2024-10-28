Cumhuriyet İçin Koşu: Çiğli Belediyesi 101. Yılı Kutladı - Son Dakika
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Cumhuriyet İçin Koşu: Çiğli Belediyesi 101. Yılı Kutladı

Cumhuriyet İçin Koşu: Çiğli Belediyesi 101. Yılı Kutladı

İzmir Kuş Cenneti'nde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, yüzlerce katılımcıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliği kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

28.10.2024 19:37  Güncelleme: 19:38
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(İZMİR) - Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde Çiğli Belediyesi tarafından İzmir Kuş Cenneti'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. İzmir Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen etkinlik, çevre illerden de birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı. Kadın ve erkek genel klasmanı ile yaş gruplarına göre 22 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Yediden yetmişe farklı yaşlardaki yüzlerce yarışmacının mücadelesinde renkli anlar yaşandı

"Birlik ve Beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik"

Böylesine anlamlı bir koşuyu düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yıldız, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Hemşehrilerimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu yediden yetmişe hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı etkinlikte, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Katılan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı da gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin ışığında, daha nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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