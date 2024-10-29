Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Büyükçekmece'de Coşkuyla Kutlandı

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(İSTANBUL) - Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü, Büyükçekmece'de "Cumhuriyet Balosu" ile kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Etrafımız ateş çemberi içerisindeyken, sağlam temellerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimiz dimdik ayakta ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosu, bu yıl çok daha renkli ve coşkulu geçti. Cumhuriyet'in 101'inci yılını doyasıya kutlayan davetliler, "Cumhuriyet sonsuza kadar yaşatılacak" mesajları verdi.

Cumhuriyet Balosu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün'ün yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen, geçmiş dönem milletvekilleri Süleyman Çelebi, Mukadder Başeğmez ve Ali Şeker ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Başkan Akgün ve eşi Hatice Akgün, davetlileri kapıda karşıladı. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın Cumhuriyet'in kuruluşu ve kazanımlarını anlatan "Hayatımızı Şekillendiren Cumhuriyet" konulu söyleşi ile başlayan gecede, Emekli Tuğgeneral stratejist ve yazar Naim Babüroğlu kendi yazdığı "Atatürk" şiirini okudu.

Gecede, sanatçı Suat Suna'nın yönettiği Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Oda Orkestrası sahne aldı. Suat Suna'nın öğrencileri ile birlikte söyledikleri marş ve şarkılar büyük beğeni toplarken uzun süre alkış aldı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi öğrencilerinin zeybek ve modern dans gösterileriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden baloda, salonu dolduran yüzlerce davetlinin ellerinde Türk bayraklarıyla söylenen şarkı ve danslara eşlik etmeleri Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı. Gecede Büyükçekmece Cumhuriyet'in 101'inci yılı anısına dev bir pasta kesildi.

Başkan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılını kutlamanın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için büyük bir gurur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

"Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlarken onurluyuz ve gururluyuz. Etrafımız ateş çemberi içerisindeyken, sağlam temellerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimiz dimdik ayakta ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun. Saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!"