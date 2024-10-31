Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin KMÜ'de 101 Meşe Fidanı Dikildi

Güncel

KMÜ'de Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 meşe fidanı toprakla buluştu

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 meşe fidanı toprakla buluştu.

Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel 101 Meşe Fidanı ve 2024 Fidan Toprakla Buluşuyor" etkinliğinde 101 meşe fidanı toprakla buluştu.

"Yeşil kampüs projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde bu etkinliği gerçekleştirmemiz çok önemli. Ayrıca kışa girerken, tam da fidan dikme mevsiminde olmamız ayrı bir değer taşıyor. Fidanların toprakla buluşma zamanı geldi. Biz de Cumhuriyetimizin yıl dönümü olması ve 2024 yılı sebebiyle 2024 fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin 1 milyon 400 bin metrekarelik bir arazisi var, ancak bu alanların çoğu henüz yeşillendirilmemiş durumda. Bu vesileyle, gücümüz yettiğince, üniversitemizi peyderpey ağaçlandırmayı ve yeşil kampüs projesini adım adım hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu etkinlik, yeşil kampüsün ilk aşaması. İlerleyen dönemde kampüs içindeki sportif tesislerin, yürüyüş yollarının ve kır yollarının da yeşillendirilmesini sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bunları hep birlikte göreceğiz. Öğrencilerimizin bu projeyi sahiplenmelerini bekliyoruz. Çünkü her bir ağaca sahip çıkarsak onları muhafaza ederiz ve büyümeleri için çaba gösteririz. Buradaki amacımız, öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini kazandırmak. Bu sevgi ömür boyu devam etmeli. İnsan, sevdiği şeyle mutlu olur. Keşke her bir öğrencimizin adını fidanların üzerine asabilsek; belki ileride bunu da gerçekleştiririz" dedi.

"İnşallah yüzyıllar boyunca yaşarlar"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ali Sevilmiş, "Cumhuriyetin 101. yılını, 101 meşe fidanıyla taçlandırmak istedim. Bu konuda Karaman Belediyemiz fidanları sağladı, biz de 101 meşe fidanını toprakla buluşturduk. Benim için bir fidanın bile toprakla buluşması büyük bir duygu, çünkü geleceğimiz buna bağlı. Her şeyimiz doğaya bağlı. İnşallah fidanlarımız büyür ve ağaç olurlar. Bir ağaca bile çok değer verdiğim için, 101 fidan benim için çok daha büyük bir anlam taşıyor. İnşallah yüzyıllar boyunca yaşarlar" diye konuştu.

Etkinliğe katılarak fidan diken öğrenciler ise düzenlenen etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğunu söylediler.

Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.