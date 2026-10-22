Cumhuriyet'in 103. yılında İzmir'de 180 öğrenci mangalada ter döktü

Cumhuriyet'in 103. yılında İzmir'de 180 öğrenci mangalada ter döktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Valiliği öncülüğünde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen zeka oyunları turnuvasının finali Konak Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Okul ve ilçe elemelerinde dereceye giren 180 öğrenci mangalada yarıştı; etkinlikte 100 gönüllü hakem görev aldı.
İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen zeka oyunları turnuvasının finalinde 180 öğrenci buluştu.
İzmir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir Zeka Oyunları Projesi kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın finali, Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti.
"Maarifin kalbinde oyun" temasıyla düzenlenen etkinliğe, okul ve ilçe turnuvalarında dereceye giren çeşitli kademelerden 180 öğrenci katıldı.
Öğrenciler mangalada karşı karşıya geldi.
Öğrenci ve öğretmenlerin kırmızı-beyaz renkli kıyafetlerle katıldığı etkinlikte, gönüllü 100 hakem görev aldı.
Kaynak: AA
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