Cumhuriyet Konferansı İstanbul'da

(İSTANBUL) - İstanbul'da 13-14 Haziran'da düzenlenecek İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı'nın çağrı metni ve programı kamuoyuyla paylaşıldı. Konferansın tanıtım toplantısında konuşan Ahmet Türk, "Demokratik bir gelecek, demokratik bir cumhuriyet için çaba gösteriyoruz" derken, Gültan Kışanak da "Demokratik dönüşümün mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.







Türkiye'nin ikinci yüzyılında demokratik dönüşüm tartışmalarını odağına alan "İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı", 13-14 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansın çağrı metni ve programı Taksim Hill Hotel'de düzenlenen programla kamuoyuyla paylaşılırken, organizasyonun demokrasi, adalet, eşit yurttaşlık ve toplumsal barış başlıklarında kapsamlı bir tartışma yürütmeyi amaçladığı belirtildi.

Ahmet Türk, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Doğu Ergil, Erdoğan Aydın, Fatma Bostan Ünsal, Ferhat Kentel, Gültan Kışanak, İhsan Eliaçık, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Rıza Türmen, Şebnem Korur Fincancı ve Vahap Coşkun'un da bulunduğu çok sayıda isim konferansın çağrıcıları arasında yer aldı.

"YARINLARIMIZ SİZLERİN ÇABASI İLE DAHA AYDINLIK OLACAK"

Toplantıya çevrim içi bağlanarak selamlama konuşması yapan Ahmet Türk, "Bugün siz Türkiye'nin vicdanısınız. Sizlerin düşünceleri bizler için çok değerli. Yıllardan beri demokratik bir ortak değerde buluşmak için çaba gösterdik. Bugün görüyoruz ki birçok kimlik ve kültüre sahip olan insan bu sürece sahip çıkıyor. Bu önemli bir gelişmedir. Kürtleri yalnızlaştırma politikasından kurtaran bir açılımdır. Ben inanıyorum ki yarınlarımız sizlerin çbası ve gayretleriyle aydınlık olacaktır. Biz bu ülkede demokratik bir gelecek, demokratik bir cumhuriyet için çaba gösteriyoruz. Bunun sağlanması için ortaya koyacağınız çabalar çok değerlidir" dedi.







Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen de çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bu, önemli bir konferans. Demokrasinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde düzenlenen bir demokrasi konferansı. Yeni bir demokratik cumhuriyet nasıl kurulur; eşitlikçi ve özgürükçü yeni bir demokratik cumhuriyet nasıl kurulur. Bu çerçevede Kürt sorunu nasıl çözülür, bu sorulara yanıt arayan bir konferans. Bu konferansın bir başka özelliği de şu; geçmişten gelen eksiklikleri görerek ve bunlardan ders alarak ortaya bir kurucu irade koymak. O yüzden bu konferansın başarılı geçmesinin de önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GELECEK TAHAYYÜLÜ KONUSUNDA BİRAZ KARAMSARIZ"

Gülten Kışanak, demokrasiye ulaşmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, "Biz demokratik dönüşümün mümkün olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi daha demokratik bir ülkede geçirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için hem tek tek insanlar olarak hem toplum olarak sorumluluk almamız gerektiğine inandığımız için buradayız. Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü konusunda bir çaba var. Fakat hepimizin gördüğü şu ki; biraz gelecek tahayyülü konusunda karamsarız. Her şey inanmakla başlar. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edebileceğimize inanarak bunu gerçekleştirmek için sorumluluk alma fikrinden yola çıktık" dedi.

"TÜRKİYE, KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇİYOR"

Sosyolog Ferhat Kentel tarafından okunan çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, tarihinin kritik eşiklerinden birinden geçiyor. Günümüz Türkiyesi, demokrasi ve hukuk konusunda dünden miras aldığı yapısal sorunlara, yenilerini ekliyor. Küresel ölçekte savaşlar, otoriterleşme ve eşitsizlikler derinleşiyor, bölgesel düzeyde çatışma iklimi giderek hakim oluyor. Ülkede ise yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü aşınıyor, ifade ve örgütlenme özgürlükleri her geçen gün biraz daha daralıyor. Bunlara artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği, ekolojik yıkım ve toplumsal kutuplaşma, başta kadına yönelik olmak üzere şiddetin artışı ve yapısallaşması eklendiğinde, ülkenin demokratik geleceğinin ciddi bir tehdit altında bulunduğu açık. Bu tehdit ülkede yaşayan herkese, tüm kesimlere ve gruplara yöneliktir. Bu tehdidin etkisiyle toplumsal kesimler arasında sınıfsal, bölgesel ve iklim temelli eşitsizlikler ve kriz daha da derinleşiyor."

Türkiye, Kürt sorunu etrafındaki bugünkü çözüm arayışları ve fırsatlarla bu yapısal krizlerden çıkma ve demokratik bir dönüşüm yaşama konusunda tarihsel bir imkan yakalamış bulunuyor. Kürt sorunu dünden bugüne Türkiye'deki demokratik yapı ve demokratik zihniyet eksiklerinden beslendi ve hala besleniyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile Kürt sorununun çözümü ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Bu anlamda, tüm kimliklerin ve inançların eşit yurttaşlık temelinde kamusal alanda özgürce var olabildiği, devletin tüm inançlara eşit mesafede durduğu çoğulcu bir düzen, demokratikleşmenin en temel dayanaklarından biridir.

"ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Mevcut çözüm arayışları demokratik bir cumhuriyet ihtiyacına işaret ederek, bu eksikliklerin giderilmesi, yapısal sorunların çözülmesi imkanını sunuyor. Bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle bir araya gelen bizler, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşme sorunlarını bütün boyutlarıyla tartışmak; demokrasi ve barışın, toplumsal ve siyasal zemini güçlendirecek çözüm yollarını üretmek çağrısında bulunuyoruz. Bugün ihtiyaç duyulan şey; yalnızca eleştiri değil, aynı zamanda kurucu bir iradedir. Barışı toplumsallaştıracak, demokrasiyi derinleştirecek ve eşitliği kurumsallaştıracak adımların atılması için güçlü bir toplumsal katılım ve kolektif akıl gerekiyor. Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı'yla; demokratik bir gelecek kurmak için emek veren, itirazı, sözü, iddiası ve önerisi olan; hayal kuran, ortak demokratik geleceğimize inanan herkesi bu ortak düşünme ve tartışma sürecine davet ediyoruz."