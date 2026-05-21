Cumhuriyet Konferansı İstanbul'da

(İSTANBUL) - İstanbul'da 13-14 Haziran'da düzenlenecek İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı'nın çağrı metni ve programı kamuoyuyla paylaşıldı. Konferansın tanıtım toplantısında konuşan Ahmet Türk, "Demokratik bir gelecek, demokratik bir cumhuriyet için çaba gösteriyoruz" derken, Gültan Kışanak da "Demokratik dönüşümün mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen de çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bu, önemli bir konferans. Demokrasinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde düzenlenen bir demokrasi konferansı. Yeni bir demokratik cumhuriyet nasıl kurulur; eşitlikçi ve özgürükçü yeni bir demokratik cumhuriyet nasıl kurulur. Bu çerçevede Kürt sorunu nasıl çözülür, bu sorulara yanıt arayan bir konferans. Bu konferansın bir başka özelliği de şu; geçmişten gelen eksiklikleri görerek ve bunlardan ders alarak ortaya bir kurucu irade koymak. O yüzden bu konferansın başarılı geçmesinin de önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Gülten Kışanak, demokrasiye ulaşmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, "Biz demokratik dönüşümün mümkün olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi daha demokratik bir ülkede geçirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için hem tek tek insanlar olarak hem toplum olarak sorumluluk almamız gerektiğine inandığımız için buradayız. Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü konusunda bir çaba var. Fakat hepimizin gördüğü şu ki; biraz gelecek tahayyülü konusunda karamsarız. Her şey inanmakla başlar. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edebileceğimize inanarak bunu gerçekleştirmek için sorumluluk alma fikrinden yola çıktık" dedi.
Sosyolog Ferhat Kentel tarafından okunan çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, tarihinin kritik eşiklerinden birinden geçiyor. Günümüz Türkiyesi, demokrasi ve hukuk konusunda dünden miras aldığı yapısal sorunlara, yenilerini ekliyor. Küresel ölçekte savaşlar, otoriterleşme ve eşitsizlikler derinleşiyor, bölgesel düzeyde çatışma iklimi giderek hakim oluyor. Ülkede ise yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü aşınıyor, ifade ve örgütlenme özgürlükleri her geçen gün biraz daha daralıyor. Bunlara artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği, ekolojik yıkım ve toplumsal kutuplaşma, başta kadına yönelik olmak üzere şiddetin artışı ve yapısallaşması eklendiğinde, ülkenin demokratik geleceğinin ciddi bir tehdit altında bulunduğu açık. Bu tehdit ülkede yaşayan herkese, tüm kesimlere ve gruplara yöneliktir. Bu tehdidin etkisiyle toplumsal kesimler arasında sınıfsal, bölgesel ve iklim temelli eşitsizlikler ve kriz daha da derinleşiyor."
Türkiye, Kürt sorunu etrafındaki bugünkü çözüm arayışları ve fırsatlarla bu yapısal krizlerden çıkma ve demokratik bir dönüşüm yaşama konusunda tarihsel bir imkan yakalamış bulunuyor. Kürt sorunu dünden bugüne Türkiye'deki demokratik yapı ve demokratik zihniyet eksiklerinden beslendi ve hala besleniyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile Kürt sorununun çözümü ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Bu anlamda, tüm kimliklerin ve inançların eşit yurttaşlık temelinde kamusal alanda özgürce var olabildiği, devletin tüm inançlara eşit mesafede durduğu çoğulcu bir düzen, demokratikleşmenin en temel dayanaklarından biridir.
Mevcut çözüm arayışları demokratik bir cumhuriyet ihtiyacına işaret ederek, bu eksikliklerin giderilmesi, yapısal sorunların çözülmesi imkanını sunuyor. Bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle bir araya gelen bizler, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşme sorunlarını bütün boyutlarıyla tartışmak; demokrasi ve barışın, toplumsal ve siyasal zemini güçlendirecek çözüm yollarını üretmek çağrısında bulunuyoruz. Bugün ihtiyaç duyulan şey; yalnızca eleştiri değil, aynı zamanda kurucu bir iradedir. Barışı toplumsallaştıracak, demokrasiyi derinleştirecek ve eşitliği kurumsallaştıracak adımların atılması için güçlü bir toplumsal katılım ve kolektif akıl gerekiyor. Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı'yla; demokratik bir gelecek kurmak için emek veren, itirazı, sözü, iddiası ve önerisi olan; hayal kuran, ortak demokratik geleceğimize inanan herkesi bu ortak düşünme ve tartışma sürecine davet ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?