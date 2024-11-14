Cumhuriyetçiler Kongre'de Çoğunluğu Sağladı - Son Dakika
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Cumhuriyetçiler Kongre'de Çoğunluğu Sağladı

ABD'de 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

14.11.2024 09:46
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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti.

Böylece Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde güçlü şekilde söz sahibi olacak.

2016'da başkanlık yarışını Trump'ın kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşmıştı.

Senato seçimleri

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için seçmenler oylarını kullandı.

Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde oldukça önemli, zira Kongre'nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato'nun üçte biri yenileniyor.

Temsilciler Meclisi seçimleri

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışıldı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.

Kaynak: AA

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