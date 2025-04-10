Cumhuriyetçiler Kurultayı 25 Mayıs'ta Toplanıyor

(ANKARA)- Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), ülkenin siyasi dönüşümüne karşı mücadeleyi cumhuriyetçilerin birliği ekseninde tartışmak üzere Cumhuriyetçiler Kurultayı toplanması için hazırlıklara başladı. Kurultay, 25 Mayıs'ta toplanacak.

THTM, Cumhuriyetçiler Kurultayı'nın çağrısını kamuoyuyla paylaşmak üzere İstanbul'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

25 Mayıs'ta toplanacağı ilan edilen Cumhuriyetçiler Kurultayı, THTM'nin Ocak 2025 Genel Kurulu'nda, "Cumhuriyetçilerin birliği için harekete geçiyoruz" başlıklı kararıyla gündeme gelmişti.

THTM Yürütme Kurulu, cumhuriyetçilerin hangi ilkeler etrafında birlik sağlayabileceğini açıkça tartışmanın bir ihtiyaç olduğunu düşünen çevrelerle temaslarda bulunarak kurultay hazırlıklarını beraber yürütmek üzere bir davet mektubu iletti. THTM sözcüsü Oğuz Oyan imzasıyla iletilen davette, ulusal kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet Devrimi'nin kazanımlarını hedef alan gelişmelere bugün Türkiye'den bir "yeni-emperyalist" türetme iddiasının eklendiğine dikkat çekilerek, bunlara karşı "yeni bir mücadele yolunu birlikte açma" çağrısı yapıldı.

Basın toplantısında çağrıcılar, THTM Yürütme Kurulu Üyesi Aydemir Güler, THTM Kurucu üyeleri Akademisyen Fahri Kaan Arslan ve Gazeteci Zülal Kalkandelen konuştu.

Aydemir Güler, "Türkiye'de çeşitli kökenlerden kültürlerden insanlar beraber yaşıyor. Bu beraberliği cumhuriyetçi temellerde nasıl yeniden tanımlamaya ve nasıl ayağa kaldırmaya ihtiyacımız olduğunu konuşmamız lazım. Cumhuriyetçilik büyük bir saldırıya uğradı ve toplumun geniş kesimlerinde olumlanmaya devam ediliyor. Ama bu olumlanan cumhuriyet fikrinin bir politik kuvvet haline gelmesi için içeriğinin aydınlatılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Halk için de yeniden bir umut olacak"

THTM Kurucu Üyesi Zülal Kalkandelen, ülkenin en karanlık günlerinden geçtiğini belirterek, ancak cumhuriyetçilerin birliğinin ülkeyi yeniden ayağa kaldırabileceğini aktardı. Kalkandelen, "Biz laikliği, yurtseverliği, aydınlanmacılığı, cumhuriyetçiliği Türkiye'de bir ileri atılım yapmak istiyorsa öncelikle bu ilkeleri yerli yerine oturtacağız" diye konuştu. Yapılacak Kurultayın önemine işaret eden Kalkandelen, "Eğer buradan böyle bir birliktelik sağlanabilirse halk için de yeniden bir umut olacak" değerlendirmesini yaptı.

THTM kurucularından Akademisyen Fahri Kaan Arslan da Cumuriyet'e sahip çıkma görevinin aciliyetine işaret ederek, Cumhuriyeti nostaljiden ibaret görmediklerini söyledi. Arslan, "Biz bu ülke sahipsiz değil diyoruz. Cumhuriyeti savunmayı bir nostaljiden ibaret görmüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyacı Cumhuriyet'i ayağa kaldırma iddiasında bir cephenin yaratılmasıdır"

THTM'den yapılan açıklamada da tüm cumhuriyetçiler sürecin parçası olmaya davet edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetçiler Kurultayı'na bu noktada anlam yüklüyoruz. İçi boşaltılan laikliğin bir aydınlanma devrimine nasıl dönüştüreceğimizi ele almalıyız. Bağımsızlığın günümüz dünyasında nasıl korunacağını konuşmalıyız. Ülkenin hem uluslararası süreçler, hem de iç dokudaki çözülüş tarafından tehdit edilen birliğinin nasıl tesis edileceğini programlaştırmalıyız. Ülkemizi bir yağma cehennemi haline getiren ve bu uğurda Cumhuriyet'i çoktan gözden çıkaran sömürü düzeninin yerine nasıl bir yapı kurulması gerektiğini saptamalıyız... Bu gündem maddelerini, laikliği ve aydınlanmacılığı, yurtseverliği ve bağımsızlıkçılığı ilke edinen, yurttaşların eşitliğinden ve sömürüsüz bir düzenden yana bir platformda tartışmalıyız. Cumhuriyetçiler Kurultayı'nı böyle bir platform olarak kurmaya kararlıyız.

Siyasal bir yol haritası belirlerken Cumhuriyetçiler olarak değişik geleneklerden geldiğimizi, geçmişi kavrayışımızın, duyarlılıklarımızın farklılaşabileceğini görmezden gelmeyeceğiz. Samimi, şeffaf ve yapıcı bir platformun zorunlu olduğunun bilincindeyiz. Çünkü Cumhuriyetçiler Kurultayı'nı bir kereliğine toplanıp içimizi dökeceğimiz bir kürsü, akademik bir toplantı olarak tasarlamıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı Cumhuriyet'i ayağa kaldırma iddiasında bir cephenin yaratılmasıdır. Halkımızın büyük çoğunluğu bunu arzuladığını defalarca dışa vurmuş bulunuyor. Cumhuriyetçiler Kurultayı ile 25 Mayıs'ta bu yola çıkacağız. Bütün Cumhuriyetçileri bu mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz."