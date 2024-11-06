Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı - Son Dakika
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Cumhuriyetçiler Senato'da Çoğunluğu Sağladı

ABD'de yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senato'da 52 sandalyeye ulaşarak kontrolü yeniden ele geçirdi.

06.11.2024 22:16
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ABD'de başkanlık seçimiyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da 52 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu pekiştirirken, oy sayımı devam eden Temsilciler Meclisinde de yarışı önde götürüyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan Kongre seçimlerinde Senato'da 52 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, 4 yıllık aradan sonra Kongre'nin üst kanadında kontrolü yeniden ele geçirdi.

Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, bu seçimlerde Demokratlarda olan 3 Senato koltuğunu kazanarak Kongre'nin üst kanadında çoğunluğu sağladı.

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından Senato'da da çoğunluğa ulaşan Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinden büyük bir başarıyla çıkmış oldu.

West Virginia, Montana ve Ohio'da 3 Senato sandalyesi Cumhuriyetçilere geçti

Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri olarak, West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.

Aynı şekilde Ohio'da Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno ve Montana'da Cumhuriyetçi aday Tim Sheehy de Demokrat rakiplerindeki sandalyeleri kazandı.

Böylece önceki dönemde 49 olan Cumhuriyetçi senatör sayısı şu an itibarıyla 52'ye yükselmiş oldu.

Halen oy sayım işlemleri devam eden Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 201 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 183 sandalye kazandı.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanabilmek için bir partinin 218 sandalyeyi geçmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senato'da toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senato'daki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

Kaynak: AA

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