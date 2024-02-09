Cumhuriyetin 100. Yılında Şehitlik Yolunda Projesi ile Lapseki\'de Şehitlik Ziyaretleri Düzenleniyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleri, Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediyesi ve Muhtarlar Derneğince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Şehitlik Yolunda Projesi" kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor.
Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, gazetecilere, projenin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi.
Projeyi çok anlamlı bulduklarını belirten Öztürk, bu kapsamda tüm ilçe halkını şehitliklere götürüp Çanakkale tarihi konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise şöyle konuştu:
"Projemizin uygulama safhasına geçtik. Şu anda ilçemize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretini rehber eşliğinde yapıyorlar. Burada dualarını yapıyorlar ve tekrar köylerine götürüyoruz. Köylerimiz tamamlandıktan sonra ilçe merkezinden de vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine götüreceğiz. Şehitlik ziyaretini bir proje kapsamında yaptık. İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü projesi olarak bizlerin de desteğiyle bu çalışma hayata geçti. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Biz bu gün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, burada ülkemizde rahatça yaşıyorsak bu şehitlerimizin sayesinde. Tüm vatandaşlarımızın şehitliğe gelerek onlara bir dua etmesi için bizde bu projeyi yaptık. Tüm Lapsekili vatandaşlarımızı, köylerimizdeki ve beldelerdeki vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine bekliyoruz."
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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