Cumhuriyetin 101. Yıl Kutlaması Havalimanında

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlanıyor. 29 Ekim 2018 yılında tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 6'ncı yılda hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 109'a çıkarttı.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nı binlerce yerli ve yabancı misafiriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor. Cumhuriyetin 101'inci yıl kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, her yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı'nın kırmızı rengine bürünecek. Dış Hatlar yolcu salonu, Bosphorus ve İç Hatlar bölgesinde, bando ve kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.