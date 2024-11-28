Cüneyt Karakuş\'tan Farkındalık Filmi

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Yönetmen ve senarist Cüneyt Karakuş, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla down sendromlu bir çocukla pehlivan babanın öyküsünün anlatılacağı film çekimi için hazırlıklara başladığını söyledi.

"Down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi destek olmak amacıyla Tekirdağ'a gelen Karakuş, AA muhabirine, farkındalık yaratmak adına down sendromlu bir çocuğun hikayesini ele aldığı filmin senaryosunu tamamladığını belirtti.

Yıllarca engelli bireylerle çalıştığını ve duyarlılık oluşturmak adına etkinlikler düzenlediğini anlatan Karakuş, "Süreç içinde ben birçok görme engelli, down sendromlu ve diğer engellilik hususlarıyla ilgili arkadaşlarımla, kardeşlerimle tanıştım. Bu bana ilham verdi." dedi.

Karakuş, engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmak için her zaman çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Toplumda down sendromlu bireyler ve aileleri için daha fazla farkındalık yaratmak istediğini vurgulayan Karakuş, "Eflatun filminin ikincisi gibi düşünebileceğimiz, bu sefer down sendromlu bir karakteri ana öykü olarak konumlandıracağımız başka bir film projesi üzerinde çalışıyorum. Senaryosu bitti, bu sefer down sendromlu bir çocukla bir pehlivan babanın öyküsünü anlatacağız. Bu filmi belki Tekirdağ'da çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

" Hayat birbirimizi daha iyi anladığımızda keyifli bir şekilde sürebiliyor"

Karakuş, Tekirdağ'ın down sendromlu bireylerin aktif olarak hayata katıldıkları bir şehir olduğunu belirtti.

Down sendromlu bireylerin hayatlarını daha iyi anlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Karakuş, şöyle devam etti:

"Umarım burada adını şu an 'Karlı bir gün' olarak koyduğumuz sinema filmi projemizi çekeceğiz. Bunun dışında engellilikle ilgili down sendromlu karakterli yine öznesi olarak odağına alan belgesel bir film serisi planlıyoruz. Tek amacımız, toplumla engelli diye bir şekilde dışladığımız ya da daha az görebildiğimiz insanları bir araya getirebilmek. Bu sayede toplum daha mutlu ve refah olacaktır. Hayat birbirimizi daha iyi anladığımızda keyifli bir şekilde sürebiliyor."

Karakuş, her zaman sosyal fayda gözeterek, kaleme aldığı projelerini kısa süre içinde hayata geçireceğini sözlerine ekledi.