Cüzdanı Bulan Şüpheliler Yemeğe Gitti

SİİRT'te görev yapan Gazzeli doktor Hüseyin Atvan'ın düşürdüğü cüzdanı bulan 3 şüpheli, banka kartının temassız özelliğini kullanarak yemek yiyip, içki aldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gazzeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Atvan'ın düşürdüğü cüzdanı bulan 3 şüpheli, banka kartının temassız özelliğini kullanıp çeşitli işletmelerden toplam 12 bin lira alışveriş yaptı. Kartını iptal ettiren Doktor Atvan'ın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elde edilen yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde şüphelilerin dönerciye gidip yemek yediği, ardından da alkol satın aldığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen F.K., Z.A. ve A.Ç., adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.