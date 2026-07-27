CXMT Hisseleri İlk Günde Düşükten Yükseldi

SHANGHAİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) hisseleri, Shanghai Borsası'nın Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasındaki ilk işlem günü sonunda 49 yuandan (yaklaşık 7,22 ABD doları) kapandı. Bu rakam, halka arz fiyatı olan 8,66 yuana göre yüzde 465,82'lik artışa işaret ederken, günlük işlem hacmi 140 milyar yuanı aştı.

İlk işlem gününü 3,2 trilyon yuanın üzerinde piyasa değeriyle tamamlayan şirket, A hissesi piyasasında piyasa değeri en yüksek halka açık şirket konumuna yükseldi.

Bu güçlü ilk işlem günüyle birlikte halka arzdan elde edilmesi beklenen toplam gelir 66 milyar yuanı aştı. Böylece CXMT'nin halka arzı, Çin'in STAR piyasası tarihindeki en büyük halka arz oldu.

Şirketin açıklamasına göre, CXMT'nin yılın ilk yarısında 110-120 milyar yuan düzeyinde faaliyet geliri elde etmesi, ana ortaklık hissedarlarına atfedilen net karının ise 50-57 milyar yuana ulaşması bekleniyor.