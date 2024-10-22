ÇYDD'den Gülen'in Ölümü Açıklaması

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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Gülen'in ölümüyle ne FETÖ ne de tarikat tehlikesi ortadan kalkmış değildir, bu gerçeği herkes görmeli. Asıl önemlisi sadece mevcut siyasal iktidarla ilişkileri şimdilik iyi diye başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet'in kazanımlarını, bilimi, demokrasiyi, insan haklarını yok etmek için güçlenmesine, palazlanmasına ve kamuda örgütlenmesine göz yumulan yüzlerce tarikat yapılanması vardır, Cumhuriyet'in hukuku uygulanarak bu kaynak kurutulmadan tehlike asla bitmeyecektir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı çiftlikte öldüğü duyuruldu. Fetullah Gülen, din istismarı ile kurduğu tarikat yapılanması ile Anayasal düzene başkaldırı ve vatana ihanet suçlarının, yaşadığı ülkeye ve topluma yaptığı kötülüklerin hesabını bağımsız yargı önünde veremeden öldü. Fetullah Gülen'in ölümüyle ne FETÖ ne de tarikat tehlikesi ortadan kalkmış değildir, bu gerçeği herkes görmeli. Kurduğu tarikatın küresel ve yerli iş birlikçileri ve siyasal ayağı ortaya çıkarılamadığı sürece bu ölüm hiçbir şeyi değiştirmediği gibi Gülen'in ele geçirilmeden ölümü dosyanın aydınlatılmasını daha zorlaştıracaktır. Asıl önemlisi sadece mevcut siyasal iktidarla ilişkileri şimdilik iyi diye başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin kazanımlarını, bilimi, demokrasiyi, insan haklarını yok etmek için güçlenmesine, palazlanmasına ve kamuda örgütlenmesine göz yumulan yüzlerce tarikat yapılanması vardır, Cumhuriyet'in hukuku uygulanarak bu kaynak kurutulmadan tehlike asla bitmeyecektir."