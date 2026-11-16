D-100 Bolu Dağı geçişinde ticari araçların kış lastikleri Elmalık'ta kontrol edildi - Son Dakika
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D-100 Bolu Dağı geçişinde ticari araçların kış lastikleri Elmalık'ta kontrol edildi

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D-100 Bolu Dağı geçişinde ticari araçların kış lastikleri Elmalık\'ta kontrol edildi
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Elmalık mevkisinde ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüslerin lastik derinliği ölçüldü, sürücülere kış lastiği takmanın önemi anlatıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık mevkisinde denetim noktası oluşturuldu.

Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.

Ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: D-100 Bolu Dağı geçişinde ticari araçların kış lastikleri Elmalık'ta kontrol edildi - Son Dakika
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