Zeytinburnu'nda tırın dorsesindeki toz alçının yola dökülmesi sonucu D-100 kara yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Beştelsiz Mahallesi'nde D-100 kara yolu Cevizlibağ istikametinde bariyere çarpan tırda, çuvallar içeresindeki alçılar yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler araçları yan yola yönlendirdi.
Yolun kapalı olması nedeniyle metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşların D-100 ve yan yol üzerinde araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Ekiplerin çalışması sonrası tır kaldırılırken, yola dökülen alçıların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › D-100'de Tırdan Dökülen Alçı Trafiği Kapatı - Son Dakika
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