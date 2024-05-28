D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.
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