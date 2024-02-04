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D-100 Karayolunda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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D-100 Karayolunda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

D-100 Karayolunda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobil çarpıştı. Kazada, yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.02.2024 17:23
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D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Ramazan A. yönetimindeki 06 EFT 876 plakalı cip ile Mehmet Han Y. idaresindeki 54 YL 550 plakalı otomobil, Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: D-100 Karayolunda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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