D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada üç araç karıştı ve olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

26.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kartalkaya ışıklı kavşakta, E.U. idaresindeki 06 BDB 361 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 14 AS 187 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 06 DAF 34 plakalı tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile 06 BDB 361 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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