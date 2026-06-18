D-8'in 29. Yılı: Adil Bir Dünya Çağrısı - Son Dakika
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D-8'in 29. Yılı: Adil Bir Dünya Çağrısı

18.06.2026 18:22
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Fatih Erbakan, D-8'in kuruluşu için gereken adımların atılmasını üye ülkelere hatırlattı.

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "D-8 Organizasyonu'na gereken ilginin gösterilmesi, kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalıştırılması ve hedeflerine ulaşması için gerekli adımların atılması çağrısını üye ülkelerin hükümetlerine bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Saadet Partisi, D-8'in 29. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı'nda program düzenledi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, programda yaptığı konuşmada, dünyada yaklaşık 8 milyar insanın eşit yaratılmasına rağmen nimetlerin ve temel hakların kullanımında eşitsizlik bulunduğunu belirterek, 8 milyar insanı etkileyen kararların "bir avuç imtiyazlı ve güçlü zümre" tarafından alındığını ifade etti.

"YENİ VE ADİL BİR DÜNYANIN KURULMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

"Dünyanın bu hale gelmesinin temelinde yatan sebep nedir" diye soran Erbakan, şöyle konuştu:"

"'Irkçı emperyalizm' geçen yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'nı yaptılar. Osmanlı'yı yıkıp Filistin topraklarında söz sahibi olmak için ve söz dinlemeyen imparatorları, kralları tasfiye etmek için. İkinci Dünya Savaşı'nı yaptılar. İsrail Devleti'ni resmi olarak kurmak ve Avrupa'daki ve tüm dünyadaki Ben-i İsrail mensuplarını Filistin'de toplamak için. Savaşın sonunda 'Birinci Yalta Konferansı' ile bugünkü dünya düzenini kurdular. Yalta Konferansı ile kurulan bu dünya, hakkın değil kuvvetin üstün tutulduğu 'ırkçı emperyalizm'in dünyasıdır. Bugün maalesef 'güçlünün haklı sayıldığı' bir dünyada yaşıyoruz. Birinci Yalta Konferansı'nda kurulmuş olan 'zulüm dünyası' yerine, 'yeni ve adil bir dünyanın' kurulması zorunlu hale gelmiştir. D-8'ler 'yeni ve adil bir dünyanın' kurulmasının resmi ve somut adımı ve kurulacak olan yeni dünyanın çekirdeğidir. D-8'ler, 160 ülkenin, 6 milyar insanın oluşturduğu 'ezilenler' camiasının çekirdeğini oluşturmaktadır. Bundan dolayı merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, bundan tam 29 yıl önce, 15 Haziran 1997'de D-8'ler adımı bu münasebetle, 'adil bir dünyanın' çekirdeğini oluşturmak üzere atılmıştır."

"D-8 ÜLKELERİ ÇOK BÜYÜK BİR PAZAR POTANSİYELİNE SAHİPTİR"

Sekiz ülkenin meydana getirdiği D-8 topluluğu; bugün toplamı 8 milyarı bulan dünya nüfusunun takriben 1,5 milyara yakın kısmını, yani yüzde 18'ini teşkil etmektedir. Bu 8 ülkenin yüzölçümü 7,5 milyon km²'dir. Dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 12'sine sahiptir. Dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yüzde 22'sine sahiptir. Ayrıca bor, krom, toryum gibi stratejik maden rezervlerinin büyük çoğunluğunu ihtiva etmektedir. Pamuk ihracatının büyük kısmını sağlamaktadır. Dünyanın merkezindeki geniş bir bölgeyi kapsamakta (jeostratejik önem). Dünya deniz ticaretinin üçte ikisinin gerçekleştiği deniz ve boğazların kontrolü bu 8 ülkenin elindedir. Genç, dinamik, sürekli artan nüfus ve yüksek iş gücü potansiyeli. Toplam nüfusu 1,5 milyara yaklaşan D-8 ülkeleri, ekonomik bakımdan çok büyük bir pazar potansiyeline sahip bulunmaktadır. ve yine D-8'ler, 60 üyeli İslam Konferansı Örgütü'nün toplam GSMH'sının yüzde 60'ını, nüfuslarının yüzde 65'ini, İslam ülkelerinin toplam dış ticaretinin yüzde 58'ini temsil etmektedir."

"D-8 AYDINLIĞA AÇILAN BİR KAPIDIR"

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, D-8 temelinde başlayan "Yeni Dünya Projesi"nin 4 aşamada hayata geçirileceğini, D-8 armasında yer alan 6 yıldızın kurulacak bu "Yeni Dünya"nın temel ilkelerini sembolize ettiğini söyledi. D-8'in 20. yüzyılın en önemli, en tarihi olaylarından biri olduğunu, 20. yüzyılın 21. yüzyıla en kıymetli hediyesi olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

"D-8'lerin kurulması, baştan sona savaşlar, çatışmalar, kan ve gözyaşı ile dolu olan 20. asrın sonunda, aydınlığa açılan bir kapı gibidir. Bugün D-8'lerin niçin kurulduğunu, bunun zorunluluğunu ve bütün insanlık için önemini 29 yıl öncesine nazaran çok daha açık ve net bir şekilde hissediyoruz. Orta Doğu'da, tüm İslam coğrafyasında yaşanan olaylar D-8'in hayatiyetini en açık şekilde göstermektedir. Ancak D-8'lerin kuruluşundan bu yana geçen 29 senede istenen mesafenin alınamadığını da ifade ediyoruz. Bu sebeple, D-8'lerin 29. kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızda, D-8 Organizasyonu'na gereken ilginin gösterilmesi, kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalıştırılması ve hedeflerine ulaşması için gerekli adımların atılması çağrısını üye ülkelerin hükümetlerine bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-8'in 29. Yılı: Adil Bir Dünya Çağrısı - Son Dakika

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