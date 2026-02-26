DACA Programı Kapsamındaki Göçmenlerin Gözaltına Alınması - Son Dakika
DACA Programı Kapsamındaki Göçmenlerin Gözaltına Alınması

26.02.2026 10:43
ABD'de DACA programından yararlanan 261 göçmen gözaltına alındı, 86'sı sınır dışı edildi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin ikinci döneminin ilk 10 ayında "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" programından yararlanan 261 göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

CBS News'ün haberine göre, ABD'li Demokrat Senatör Dick Durbin'e gönderilen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem imzalı mektupta 1 Ocak ile 19 Kasım 2025 tarihleri arasında gözaltına alınan göçmenlere ilişkin veriler paylaşıldı.

Mektupta, eski Başkan Joe Biden'ın görev süresinin son 19 gününü de kapsayan bu süreçte DACA programından yararlanan 261 göçmenin gözaltına alındığı ve 86'sının sınır dışı edildiği belirtildi.

Göçmenlerin süren dava ve mahkumiyetlerinin de dikkate alındığı ifade edilen mektupta, gözaltına alınanlardan 241'inin göçmenlik ihlalleri dışında "adli sicil kaydının" bulunduğu öne sürüldü.

Mektupta, bu kişilerin geçmişte işledikleri suçların niteliğine ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan, Demokrat senatörler Dick Durbin, Alex Padilla ve Mark Kelly, yaptıkları ortak açıklamada, gözaltı işlemlerini "derinden endişe verici" olarak nitelendirdi.

Senatörler, DACA programına dahil olan kişilerin her yenileme döneminde sıkı güvenlik soruşturmalarından geçtiklerini hatırlatarak, yönetimi ciddi suç kaydı bulunmayan göçmenleri asılsız şekilde itham etmekle suçladı.

Bu gözaltıların aileleri parçaladığı, topluluklara zarar verdiği, sosyal, duygusal ve ekonomik maliyetlere yol açtığını savunan senatörler, DHS'nin sunduğu suç verilerine ilişkin daha fazla ayrıntı talep ettiklerini belirtti.

DACA programı

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012'de Barack Obama yönetiminde uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş gençlerin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) verilerine göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 516 bin kişi DACA programına kayıtlı bulunuyor. Yararlanıcıların büyük bölümü California, Texas, Illinois, Florida ve New York eyaletlerinde yaşıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
