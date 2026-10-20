Daegu mahkemesi uçuşta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 4 ay hapis cezası verdi - Son Dakika
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Daegu mahkemesi uçuşta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 4 ay hapis cezası verdi

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Bangkok'tan Daegu'ya sefer yapan T'way Air uçağında 22 Kasım 2025'te acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daegu Bölge Mahkemesi cezanın infazını 2 yıl ertelerken yolcuya 80 saat kamu hizmeti yükümlülüğü getirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin Daegu kentine sefer yapan yolcu uçağının acil çıkış kapısını uçuş sırasında açmaya çalışan kişi, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'deki Daegu Bölge Mahkemesi, 22 Kasım 2025'te T'way Air hava yolu şirketine ait uçakta acil çıkış kapısını açmaya teşebbüs eden yolcu hakkındaki kararını açıkladı.

Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan yolcunun, uçak yaklaşık 11 bin 300 metre irtifada seyrederken acil çıkış kapısının mandalını kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Mahkeme, yolcuya 4 ay hapis cezası vererek cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi ve 80 saat kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğü getirdi.

Kararda, sanığın kapıyı yalnızca bir kez açmaya teşebbüs etmesi ve uçuş sırasında kapının açılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle eyleminin sınırlı tehlike oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA
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