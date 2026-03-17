Dafra Hava Üssü'nde İran Saldırısı Hasar Tespiti
Dafra Hava Üssü'nde İran Saldırısı Hasar Tespiti

17.03.2026 14:45
Yeni uydu görüntüleri, İran saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Dafra Hava Üssü'ndeki hasarı ortaya koydu.

Soar Atlas platformu tarafından paylaşılan 15 Mart tarihine ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, İran'ın saldırılarının ardından Dafra Hava Üssü'ndeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Yerel saatle 11.28'de kaydedilen uydu görüntülerinde, Dafra Hava Üssü'ndeki konut alanlarının ve bölgedeki bazı yapıların hasar aldığı tespit edildi.

Görüntülerde, hava üssündeki konaklama alanında çapı yaklaşık 10 metre olan büyük bir çukur oluştuğu, uçak hangarlarının ciddi hasar aldığı ve birçok binanın yıkıldığı saptandı.

Hangar ya da depo olarak kullanıldığı tahmin edilen büyük yapının ise tamamen yıkıldığı görüntülendi.

Dafra Hava Üssü BAE'nin yanı sıra ABD ve Fransa orduları tarafından da kullanılıyor.

İran, BAE ve Bahreyn'de ABD güçlerinin konuşlandığı hava ve deniz üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, BAE'deki Dafra Hava Üssü ile Bahreyn'deki Cufair Deniz Üssü ve Şeyh İsa Hava Üssü'nün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

