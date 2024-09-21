Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı Bolu'da Başladı - Son Dakika
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Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı Bolu'da Başladı

Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı Bolu\'da Başladı

3. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı, Bolu Seben'de 170 kişiyle gerçekleşti, 8 kaybolan bulundu.

21.09.2024 20:46
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"3. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı", Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri'nde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğüne, AFAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği organizasyonunda düzenlenen tatbikat için 5 ilden Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarında görevli arama kurtarma personeli ilçeye geldi.

Geçen yıl Artvin Yusufeli'nde çığ kazasında hayatını kaybeden dağcılık antrenörü Mustafa Tekin adına düzenlenen organizasyon için Solaklar Kayaevleri çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlara çadırlarını kuran yaklaşık 170 kişi, geceyi burada geçirdikten sonra sabahın ilk ışıklarıyla tatbikata başladı.

Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir yayla sakininin Guz Deresi Kanyonu'na giren 25 kişilik grubun geri dönmediği yönündeki ihbarı üzerine ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri 22 kişiyi bularak tahliyelerini gerçekleştirirken, 3 kişiye ulaşmak için ilde faaliyet gösteren ve arama-kurtarma tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarından destek istendi.

Bulunan kişilerden bilgi alan ekipler, bölgede sis etkili olunca grup üyelerinin dağılarak farklı yönlere gittiğini, bu nedenle kaybolduklarını öğrendi.

Ekipler, 3 kişinin bulunması için planlama ve koordinasyon çalışması yaptığı esnada, bir çobandan 2 gündür haber alınmadığı ve Muslar Kayaevlerine gelen 4 kişinin Nevruz Tepesi'ne çıkmak için yola çıkarak kayboldukları ihbarları geldi.

Bölgede bulunan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, senaryo gereği kaybolan 8 kişinin bulunması için Guz Deresi Kanyonu, Muslar Kayaevleri ve Nevruz Tepesi bölgelerine yönlendirildi.

Jandarma ve AFAD refakatinde çalışmalara başlayan ekipler, zorlu arama kurtarma faaliyeti sonucunda 8 kişiye ulaştı.

Yaralanan bazı kişiler sedye ile bazı kişiler ise bölgeye kurulan halat istasyonları ile kurtarılarak UMKE ekiplerine teslim edilip hastaneye sevk edildi.

Tatbikat, yarın değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.

Dağcılık İl Temsilcisi ve Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, AA muhabirine, bu yıl üçüncüsü düzenlenen tatbikatın 5 ilden 15 kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Tatbikata katılanların senaryo gereği doğada arama-kurtarma normlarını uygulayacaklarını ifade eden Esen, "Önce arama gerçekleştirecekler, sonra kurtarma işlemi yapacaklar. Bunu yaparken de almış oldukları eğitimdeki tüm disiplinleri uygulayacaklar." dedi.

Esen, daha önceki yıllarda yapılan tatbikatların çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki ekipleri burada toplayıp onların sosyal olarak bir arada olmalarını sağlıyoruz. Bağ kurmalarını gerçekleştiriyoruz. Teknik anlamda son gelişmeleri ve teknolojik anlamda arama-kurtarma konuları hakkında bilgi ve eğitim veriyoruz. Bu ekiplerin işbirliği ve güdümünü sağlıyoruz. Herhangi bir olay esnasında bölgeler karşılaştıklarında önceden birbirlerine aşina olmuş oluyorlar. Birbirlerini tanımış oluyorlar. Bu da operasyondaki başarıyı arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı Bolu'da Başladı - Son Dakika

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