Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Güncel

Dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde ilk defa bu kadar kalabalık görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Kovancılar ilçesi Değirmentaşı köyünün dağlık bölgesinde görüntülendi. Bölgede çekim yapan Bayram Durgun, dağlık alanda sürü halinde gezen dağ keçilerini dron ile görüntüledi. Dağ keçileri sürü halinde ilk defa bu kadar kabalık görüldü. Dağlık alanda koşan dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.