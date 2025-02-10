Dağ Keçileri Tağar Çayı'nda Sevimli Anlar - Son Dakika
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Dağ Keçileri Tağar Çayı'nda Sevimli Anlar

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Tunceli'de dağ keçileri, Tağar Çayı kenarında vatandaşlara sevimli görüntüler sergiliyor.

10.02.2025 10:19
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Tağar Çayı kıyısına neşe katan dağ keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dağ keçileri, Tağar Çayı kıyısında kendisini izleyen vatandaşlara aldırış etmeden sevimli görüntüler sergiliyor.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı kenarına indi. Yöre halkının benimsediği ve göz gibi baktığı dağ keçileri, insanlardan korkmadan çay kenarında otlanıyor. Çayın karşısına zıplayarak geçen ve korkmadan sürü halinde otlanan keçiler, vatandaşların objektiflerine yansıdı.

Dağ keçilerinin doğaya ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Mustafa Selim Çelikel, "Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Hafta sonu olması dolayısıyla ailece gezmeye geldik. Gördüğünüz üzere dağ keçileri bizimle birlikte burada dolaşıyorlar. Doğayla iç içe gayet güzel bir ortam. Yaban keçileri, geyiklerle iç içe. Dağ keçileri de doğada bizimle iç içe her tarafta. Dağ keçilerini de seviyoruz. Dağ keçileri adeta Tağar Çayı'nın kenarını renklendirdi, neşelendirdi. Biz de onları izlemeye doyamıyoruz" dedi.

Dağ keçilerinin ürkütülmesine dahi müsaade etmediklerini aktaran Arif Kaya, "Çemişgezek ilçemizde yaban keçileri çok miktarda bulunmaktadır. Bunların zarar görmesini bırakın, ürkütülmesini dahi istemiyoruz. Onlar bizim zenginliklerimiz. Biz onlar için gereken her şeyi yapmak istiyoruz. korumak istiyoruz. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dağ Keçileri Tağar Çayı'nda Sevimli Anlar - Son Dakika

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