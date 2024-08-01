Dağ keçileri yavruları ile birlikte böyle görüntülendi - Son Dakika
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Dağ keçileri yavruları ile birlikte böyle görüntülendi

Hakkari-Van karayolunda dağ keçileri yavruları ile beraber görüntülendi. Sürücü Sami Aksın, Yüksekova'dan Van istikametine giderken 32 viraja yakın bir yerde dağ keçilerini ve yavrularını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Aksın, bu güzelliklere zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 21:41
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Dağ keçileri yavruları ile birlikte böyle görüntülendi

VAN - Hakkari- Van karayolunda dağ keçileri yavruları ile beraber görüntülendi.

Özellikle 2 senedir dağ keçileri ara ara Van, Hakkari ve Yüksekova üçgeninde görülmeye başlandı. Öğle saatlerinde Sami Aksın isimli sürücü, Yüksekova'dan Van istikametine gittiği sırada 32 viraja yakın bir yerde dağ keçilerini ve yavrularını gördü. Aracından inen Aksın, hemen dağ keçilerini ve yavrularını cep telefonuyla kayıt altına aldı. "Bu güzelliklere hiçbir şekilde dokunmayalım" diyen Sami Aksın, "Van'a doğru gidiyordum. 32 viraja yakın bir yerde gördüm. Ben de o güzellikleri kayıt altına aldım. Lütfen hiçbir şekilde zarar vermeyelim" dedi.

Kaynak: İHA

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