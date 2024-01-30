Dağ ve arazide topladığı taşlara gözü gibi bakıyor

MALATYA - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler, 10 yıldır dağ ve arazide topladığı farklı türdeki taşlara gözü gibi bakıyor.

Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler küçük yaşlarda gökbilimine olan ilgisi nedeniyle, kırsal bölgelerde farklı türlerdeki topladığı onlarca taşa evinde gözü gibi bakıyor.

Taşla hikayesinin göktaşlarına olan ilgisiyle başladığını belirten Güler, incelemesinin düşündüğü bazı taşları ise müzeye teslim edeceğini söyledi.

"Göktaşlarına karşı aşırı derece ilgiliyim"

Boş zamanlarında göktaşı araştırmaları yaptığını kaydeden Güler, "Boş zamanlarımda göktaşı araştırmaları yapıyorum. Araştırmalarım sırasında farklı olduğunu düşündüğüm taşları evime getirerek burada muhafaza ediyorum. Tarihi değerleri olduğunu düşündüğüm taşları müzeye teslim etmek istiyorum" dedi.

"50-60 adet taşı evimde muhafaza ediyorum"

Evinde çok sayıda farklı türden taş bulunduğunu aktaran Güler, " Evimde 20 ila 50 kilogram ağırlığından 50-60'a yakın taşlar mevcut. Kırsal bölgelerde topladığım bu taşların farklı olduğunu düşünüyorum, bazıların üzerlerinde hayvan sembolleri, Arapça yazılar bulunuyor. Yıllardır üzerlerinde çalışarak toparladığım bu taşların incelenmesini istiyorum" diye konuştu.