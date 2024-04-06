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Dağcıların ve doğaseverlerin gözdesi Aladağlar

NİĞDE - Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içinde yer alan Aladağlar; zirveleri ile dağcıların, eşsiz manzarası ile doğaseverlerin buluşma noktası oldu.

100 yıldan fazla süredir profesyonel dağcılık yapılan Aladağlar; kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık gibi faaliyetlere imkan tanıması ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda maceracıyı kendisine çekiyor. Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Çukurbağ köyünden Aladağlar Milli Park'a giriş yapan dağcılar 3 bin metrenin üzerindeki zirvelere tırmanma imkanı buluyor. Doğu Toroslar dağ silsilesine ait en yüksek, iç içe zirveler grubunu içinde barındıran Aladağlar'ın en önemli zirveleri arasında 3 bin 767 metre Kızılkaya, 3 bin 756 metre Demirkazık 3 bin 748 metre Kaldı ve 3 bin 723 metre ile Emler gibi çok sayıda zirve yer alıyor. Aladağlar'da zirve tırmanışı yapmadan trekking ve kamp yapmak isteyenler için Emli Vadisi, Kazıklıali Kanyonu gibi farklı rotalar da yer alıyor. Sarp kayalıklarda yaşanan kazalar ve çığ düşmesi nedeniyle çok sayıda dağcının hayatını kaybettiği Aladağlar üzerinde gezi ve tırmanış yapacak sporcuların dağcılık faaliyetlerini dikkatli bir şekilde yapması gerekiyor.

Kaya Tırmanışı Eğitimleri

Cımbar Vadisi ve Kazıklıali Kanyonu olarak bilinen bölgede dağcılar ve eğitmenler temel dağcılık eğitimlerinin verildiği bir çok parkur bulunuyor. Lisanslı eğitmenler yada sporcular tarafından zorluk derecelerine göre değişen parkurlarda verilen eğitimlerde dağcılık faaliyetlerine başlamak isteyen sporculara kaya tırmanışı eğitimleri veriliyor.

Film yapımcılarının gözdesi Aladağlar

Dağcılar, macera tutkunları ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği Aladağlar Milli Parkı bölgesi son yıllarda birçok film yapımcısı tarafından doğal film platosu olarak da değerlendiriliyor. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla çekilen yönetmenliğini Fatih Özcan'ın yaptığı 'Mavzer', yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği Karanlık Madde', yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum'un oynadığı 'Yer Eksi İki' gibi filmlerin çekildiği Aladağlar sadece doğaseverlerin değil farklı atmosferi ile son yıllarda film yapımcılarının da gözdesi haline geldi.