Dahr el-Baydar soruşturmasında 2 Hizbullah mensubuna tutuklama kararı çıkarıldı

Lübnan'ın doğusundaki Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcı yüklü tıra ilişkin soruşturma kapsamında, Hizbullah mensubu 2 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Askeri Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan, 30 Ekim'de haklarında iddianame düzenlenen ve dosya kapsamında gözaltında bulunan Ali el-Kürdi ile Heysem Emhaz'ı avukat Maan el-Esad'ın katılımıyla sorguladı.

Sorgunun sonunda iki isim hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanan 6 sanığın da avukatı olan Esad'ın usule ilişkin itiraz dilekçesi sunması üzerine Ebu Alvan, bu kişilerin sorgusunu 17 Kasım'a erteledi.

Askeri Savcılığın dilekçeler hakkında görüş bildirmesinin ardından soruşturmanın sürdürülmesi bekleniyor.

Dava süreci

Lübnan'da 30 Ekim'de Askeri Mahkeme nezdindeki hükümet komiseri yargıç Claude Ghanem, Dahr el-Baydar kontrol noktasında geçen ay ele geçirilen patlayıcılarla ilgili Hizbullah mensubu 13 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

Bu kişilerden 8'inin adı bilinirken, diğer 5 kişinin yalnızca takma adlarıyla tanındığı belirtilmişti.

Şüpheliler devletin iç güvenliğine saldırmak, devlet yasalarını ihlal eden suçlar işlemek, hükümet kararlarına aykırı davranmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve devletin otoritesini zedelemeyi amaçlayan yasa dışı örgüt kurmakla suçlanmıştı.

Yargıç Ghanem, şüphelileri ve dosyayı soruşturmanın yürütülmesi ve gerekli tutuklama kararlarının çıkarılması için Askeri Mahkeme 1. Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan'a sevk etmişti.

Lübnan'ın doğusunda ele geçirilen patlayıcılar

Lübnan basını, 10 Ekim'de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir tırı Dahr el-Baydar bölgesinde durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloku" milletvekili Hasan Fadlallah ise 15 Ekim'de, ele geçirilen patlayıcıların kendilerine ait olduğunu ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını ve araç ile içindekilerin iade edilmesini istemişti.