DAİMFED Antalya Şubesi açıldı, Vali Şahin yapı stokunun yenilenmesini gerekli gördü

Adana merkezli Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) Antalya Şubesi hizmete açıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şubenin açılışı dolayısıyla Antalya Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, kentteki yapı stokunun yenilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kentte 2000 yılı öncesinde yapılan çok sayıda bina olduğunu ifade eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'nın yapı stokunun yenilenmesine büyük ihtiyacımız var. Her ne kadar deprem bölgesi değilsek de özellikle bazı mahallelerimizde sıkıntılı binalarımızın yenilenmeye ve estetik olarak yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Kibrit kutusu gibi binalar, Antalya'nın panoramasına yakışmıyor. Yeni yapılan çok başarılı işler var, onların devamını diliyoruz. Bu şehri gerçekten sanatsal olarak ele almak, yenilemek ve güzelleştirmek lazım."

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Antalya Şubesi'nin, federasyonun bölgedeki çalışmalarına katkı sağlayacağını, sektörün ortak sorunlarına yönelik faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.

Eski Devlet Bakanı ve DAİMFED Fahri Genel Başkanı Kürşad Tüzmen de Antalya'da yapı stokunda ciddi sıkıntılar olması nedeniyle şubenin açılışının önemli olduğunu ifade etti.

DAİMFED Antalya Şube Başkanı Ali Gözükara ise Antalya'da sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, şubenin açılış kurdelesini kesti.