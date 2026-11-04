Dakar 2026\'da judoda altın kazanan Sema Nur Yüksel, olimpiyat altınını hedefliyor

Senegal'de düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) judoda altın madalya kazanan milli sporcu Sema Nur Yüksel, büyüklerde de olimpiyat şampiyonluğuna ulaşarak İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, olimpiyat şampiyonu milli judocu Yüksel'i Büyükelçilikte ağırladı.

Yüksel ve beraberindeki heyet, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Program sonrasında AA muhabirine konuşan 16 yaşındaki milli sporcu, altın madalya sevincini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Yüksel, Dakar 2026'nın ikinci gününde, Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Yüksel, "Bayrağımızı böyle uluslararası bir etkinlikte göndere çektirmekten ve İstiklal Marşımızı okutmaktan çok mutlu oldum. Hedefimiz altın madalyaydı, hedefimize ulaştık." dedi.

"Hedefim, olimpiyatlarda yeniden İstiklal Marşımızı okutmak"

Milli sporcu, judoya 7 yaşında, eğitim gördüğü okulda bu branşta ders veren hocaları sayesinde başladığını anlattı.

Yaklaşık 8 yıldır judo yaptığını belirten Yüksel, Avrupa şampiyonluğu ve iki dünya ikinciliğinin ardından kariyerine Gençlik Olimpiyatları altın madalyasını da eklediğini ifade etti.

Dakar'da elde ettiği başarının gelecek hedefleri açısından önemine işaret eden Yüksel, "Bu madalya, ilerideki (büyükler) olimpiyatlar için sağlam bir temel oluşturdu. En büyük hedefim, olimpiyatlarda yeniden İstiklal Marşımızı okutmak." dedi.

Gelecek yıl da ümitler kategorisinde mücadele edeceğini aktaran milli judocu, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) de altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Yüksel, Afrika kıtasında ilk kez düzenlenen bir olimpiyat etkinliğine katılmaktan da mutlu olduğunun altını çizerek, Senegal'in çok iyi bir ev sahibi olduğunu vurguladı.

Milli sporcu, sözlerini, "Başta Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a ve küçük yaşlardan itibaren beni yetiştiren antrenörlerim Ramazan Zengi ve Derya Cıbır Zengi'ye çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emekleri çok." ifadeleriyle tamamladı.

Judo Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Kalaycı da Yüksel'in son derece çalışkan ve disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, milli sporcunun ileride birçok başarıya daha imza atacağına inandığını söyledi.

Türkiye'yi 16 dalda 34 sporcu temsil ediyor

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olan Dakar 2026, 31 Ekim'de başladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) verilerine göre, oyunlarda 204 ülkeden ve Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan yaşları 14 ile 17 arasında değişen toplam 2 bin 655 sporcu mücadele ediyor.

Dakar 2026'da 25 spor dalında 153 müsabaka düzenlenecek.

Türkiye de Dakar 2026'da 16 dalda 34 sporcuyla temsil ediliyor.