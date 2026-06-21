Dakar'da Albino Bireylerin Ayrımcılığına Dikkat Çekildi

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylerin uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmek için defile düzenlendi.

Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada düzenlenen defile, kendisi de albino olan ve "Poune Fashion" isimli markanın kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildi.

Yerel modacıların tasarımlarını giyen ve albinoların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmek için podyuma çıkan amatör albino mankenler büyük beğeni topladı.

AA muhabirine konuşan Diallo, 2024'ten bu yana düzenledikleri defilelerle albinoların toplum içinde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Albinizmin bir eksiklik olmadığına dikkati çeken Diallo, albinoların kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Albino mankenlerden Mouhamadou Faliliou Diallo da 3 yıldır defilede yer aldığını ve her yıl bir öncekine göre toplumun albinolara bakışının iyi yönde değiştiğini kaydetti.

Diallo, kamuya açık alanda yapılan defileler sayesinde albinizmli bireylerin toplumla daha fazla etkileşim kurma fırsatı bulduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin önyargıların kırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bölge halkının ilgiyle takip ettiği defile yerel danslarla sona erdi.

Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri ve kılları beyaz, gözleri açık renk olan albinizmli bireyler, en çok Afrika'da ayrımcılığa uğruyor.

Dünya genelinde yaklaşık her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde görülen albinizm, Afrika'da her 5 bin ila 15 bin kişiden birini etkiliyor.

Birçok Afrika ülkesinde "insan dışı varlık" olarak kabul edilen; görüldüklerinde şans veya şanssızlık getirdiğine inanılan albinolar toplumda dışlanıyor, bu nedenle eğitim alamıyor, iş hayatına giremiyor.

Çoğu zaman ebeveynleri tarafından bile kabul görmeyen albinolar, çocuk yaşta evden atılıyor ve yaşamlarına sokaklarda devam ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 10 bin 500 albino olduğu tahmin ediliyor.