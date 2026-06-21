Dakar'da Albino Bireylerin Ayrımcılığına Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dakar'da Albino Bireylerin Ayrımcılığına Dikkat Çekildi

21.06.2026 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dakar'da düzenlenen defile, albinizmli bireylerin ayrımcılığına dikkat çekti, toplumsal farkındalık artırıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylerin uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmek için defile düzenlendi.

Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada düzenlenen defile, kendisi de albino olan ve "Poune Fashion" isimli markanın kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildi.

Yerel modacıların tasarımlarını giyen ve albinoların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmek için podyuma çıkan amatör albino mankenler büyük beğeni topladı.

AA muhabirine konuşan Diallo, 2024'ten bu yana düzenledikleri defilelerle albinoların toplum içinde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Albinizmin bir eksiklik olmadığına dikkati çeken Diallo, albinoların kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Albino mankenlerden Mouhamadou Faliliou Diallo da 3 yıldır defilede yer aldığını ve her yıl bir öncekine göre toplumun albinolara bakışının iyi yönde değiştiğini kaydetti.

Diallo, kamuya açık alanda yapılan defileler sayesinde albinizmli bireylerin toplumla daha fazla etkileşim kurma fırsatı bulduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin önyargıların kırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bölge halkının ilgiyle takip ettiği defile yerel danslarla sona erdi.

Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri ve kılları beyaz, gözleri açık renk olan albinizmli bireyler, en çok Afrika'da ayrımcılığa uğruyor.

Dünya genelinde yaklaşık her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde görülen albinizm, Afrika'da her 5 bin ila 15 bin kişiden birini etkiliyor.

Birçok Afrika ülkesinde "insan dışı varlık" olarak kabul edilen; görüldüklerinde şans veya şanssızlık getirdiğine inanılan albinolar toplumda dışlanıyor, bu nedenle eğitim alamıyor, iş hayatına giremiyor.

Çoğu zaman ebeveynleri tarafından bile kabul görmeyen albinolar, çocuk yaşta evden atılıyor ve yaşamlarına sokaklarda devam ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 10 bin 500 albino olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakar'da Albino Bireylerin Ayrımcılığına Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

01:05
Singo sakatlandı, Almanya 904’te kazandı
Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı
23:56
Edinburgh’da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
Edinburgh'da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 04:59:00. #7.13#
SON DAKİKA: Dakar'da Albino Bireylerin Ayrımcılığına Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.