Dakar'da Ramazan'ın İlk Teravih Namazı Kılındı

Senegal'in başkenti Dakar'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Senegal'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Dakar'da bulunan ve Batı Afrika'nın en büyük camilerinden biri kabul edilen Massalikoul Jinaan Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını eda etti.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli Massalikoul Jinaan'da, ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar verilecek.