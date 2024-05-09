Dakar'da yolcu uçağı pistten çıktı: 11 kişi yaralandı

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DAKAR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in başkenti Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı, 9 Mayıs 2024.

Senegal'deki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Boeing 737 tipi yolcu uçağının Perşembe sabahı kalkış sırasında pistten çıkması sonucu 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. (Senegal Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)