Dakar Karnavalı'nda Renkli Kortej Yürüyüşü

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Senegal'de Dakar Karnavalı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Dakar'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Dakar Karnavalının kortej yürüyüşü Bağımsızlık Meydanında başladı.

Yerel kıyafetler giymiş çeşitli etnik gruplar ve geleneksel dansçılardan oluşan yüzlerce kişilik kortej Büyük Tiyatro'ya yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında halk bol bol fotoğraf çektirdi.

Dakar Karnavalı, Senegal'in kültürel ve etnik yapısını tanıtmak için 2019'dan bu yana düzenleniyor.