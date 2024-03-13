Senegal'de "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde tören düzenlendi.
Törende, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın yazım ve kabul ediliş süreci ile Ersoy'un bu süreçte yaşadıklarına ilişkin detayları anlattı.
Ardından Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da Türkiye'nin zor günleri birlik ve beraberlikle aştığının altını çizerek, gençlere de birlik olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Tören sonunda Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri "Akif" filmini izledi.
Son Dakika › Güncel › Dakar YEE'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika
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