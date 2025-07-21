Dakka'da Askeri Uçak Düşmesi: 1 Ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.
Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kazada yaralananların hastaneye sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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