Dalaman\'da Tersakan Çayı taştı, eski Fethiye yolu kapandı, evleri su bastı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta yollar göle dönerken, ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın taştı. Alçak kesimlerdeki iş yeri ve evler ile bahçelerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Dalaman'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanakla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı. Taşkın nedeniyle Dalaman - Fethiye eski yolu trafiğe kapandı. Alçak kesimlerdeki bazı iş yerleri ve evlerde su baskınları oldu. Bahçeler suyla doldu. Göle dönen yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Dalaman ve çevresindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden bu yana etkili olan sağanakla birlikte yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini söyledi.