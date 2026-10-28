Dalaman'da Tersakan Çayı taştı, eski Fethiye yolu kapandı, evleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dalaman'da Tersakan Çayı taştı, eski Fethiye yolu kapandı, evleri su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dalaman\'da Tersakan Çayı taştı, eski Fethiye yolu kapandı, evleri su bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman'da gece başlayıp sabah saatlerine kadar süren sağanakta Tersakan Çayı taştı; alçak kesimlerdeki iş yeri, ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle Dalaman-Fethiye eski yolu trafiğe kapanırken, yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta yollar göle dönerken, ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın taştı. Alçak kesimlerdeki iş yeri ve evler ile bahçelerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Dalaman'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanakla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı. Taşkın nedeniyle Dalaman - Fethiye eski yolu trafiğe kapandı. Alçak kesimlerdeki bazı iş yerleri ve evlerde su baskınları oldu. Bahçeler suyla doldu. Göle dönen yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Dalaman ve çevresindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden bu yana etkili olan sağanakla birlikte yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA
FethiyeGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bir il bu skandalı konuşuyor Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:35:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Dalaman'da Tersakan Çayı taştı, eski Fethiye yolu kapandı, evleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android