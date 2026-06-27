Dalaman'da Yerli Tohum Buğday Hasadı - Son Dakika
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Dalaman'da Yerli Tohum Buğday Hasadı

27.06.2026 11:13
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TİGEM Dalaman'da 10 bin dekar alanda buğday hasadı sürüyor, 4 bin ton rekolte bekleniyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinde yerli tohumlardan üretilen buğdayın hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım işletmelerinden biri olan TİGEM Dalaman Tarım İşletmesinde bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı.

Hasat edilen buğdaylar kalite kontrollerinden geçirilerek işletme silolarında depolanırken, saplar da balyalanarak değerlendirildi.

Çok sayıda tarım işçisiyle yürütülen çalışmalarda hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor.

TİGEM Dalaman İşletmesi Şef Ziraat Mühendisi Süleyman Gümüş, AA muhabirine, hasat döneminde işletme bünyesindeki itfaiye ve diğer ekiplerin olası yangınlara yönelik ilk müdahale ekibi olarak hazır bekletildiğini söyledi.

Dalaman İşletmesinde 33 bin 600 dekar tarım arazisi bulunduğunu ve öncelikli faaliyet alanlarının sertifikalı hububat tohumu, narenciye üretimi ile büyükbaş hayvan, süt sığırı üretimi olduğunu kaydeden Gümüş, buğday saplarının çiftçilerin hayvancılıkta kullanacağı kaba yem olarak tüketime sunulduğunu dile getirdi.

TİGEM'in ana misyonunun kaliteli, sertifikalı tohum üreterek, damızlık hayvan üreticiliği ve gen kaynaklarını korumak olduğunu belirten Gümüş, "İşletmemizde buğday hasadı 8 Haziran'da başladı. Yaklaşık 10 bin dekar alanda hububat hasadımızı gerçekleştirdik. Hem dekara verim olarak hem rekolte olarak iyi bir hasat sezonu geçirdik. Bu yılki hasattan yaklaşık 4 bin ton buğday elde ettik. Bu mahsullerden de yaklaşık 3 bin ton civarında buğday tohumu üretimi planlanmakta." diye konuştu.

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi de yapıldığını belirten Gümüş, üretilen tohumların ise TİGEM tohum bayileri ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dalaman'da Yerli Tohum Buğday Hasadı - Son Dakika

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