Dalgıç Polisler Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon - Son Dakika
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Dalgıç Polisler Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon

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5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan dalgıç polislerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan dalgıç polislerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüphelinin de işlemleri sürüyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

DALGIÇ POLİSLER GÖZALTINDA

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan dalgıç polisler, adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararlarına itiraz ederken; 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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