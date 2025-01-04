Dallas'ta Yangın: 579 Hayvan Can Verdi

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ABD'nin Texas eyaletinin Dallas şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu, plazadaki bir petshopta bulunan çoğunluğu kuş 579 hayvan can verdi.

Dallas İtfaiye Sözcüsü Jason Evans, yangının Plaza Latina adlı bir alışveriş merkezinde çıktığını açıkladı.

İçerisinde bir petshop bulunan alışveriş merkezinde 579 hayvanın can verdiğini belirten Evans, mağazada çoğunlukla kuş ve hamsterların olduğunu bildirdi.

Evans, insanların yangından etkilenmediğini aktararak, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.