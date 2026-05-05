Daltonlar Çetesi Üyelerine Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daltonlar Çetesi Üyelerine Hapis Cezası

05.05.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Daltonlar suç örgütüne yönelik davada 26 sanık, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında ceza aldı.

ANTALYA'da 'Daltonlar' suç örgütü' davasında yargılanan 30'u tutuklu 35 sanıktan 26'sı, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede; 'Daltonlar' olarak adlandırılan yapı, Antalya merkezli, hiyerarşik düzende faaliyet gösteren ve kendi aralarında görev paylaşımı bulunan suç örgütü olarak tanımlandı. Yurt dışında firari olan örgüt lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir ve yöneticilerinin talimatıyla hareket eden örgüt üyelerinin, suçları örgütsel yapı içinde işledikleri tespit edildi. İddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede; 2024 yılı boyunca Antalya genelinde 'Daltonlar' örgütüne yönelik 14 eylem belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 30'u tutuklandı, örgüt yönetimindeki Bünyamin Yıkar'ın firari olduğu bildirildi. Ayrıca Bünyamin Yıkar hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Aramalarda 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca mermisi, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

EYLEMLERİN ÇOĞU 2024 YILINDA YAPILDI

Eylemlerin çoğunun 2024 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği, mağdurların büyük bölümünün aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi. İddianameye göre örgüt üyelerinin, mağdurları silahla tehdit ettiği, bazılarını zorla araçlara bindirip darbettikleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve örgüt adını kullanarak para talep ettikleri dosyada yer aldı.

'ÖDE YOKSA BOMBALAYACAĞIZ' TEHDİDİ

İddianamede; örgüt mensuplarının eğlence mekanları ve galerilerden 5 ila 20 milyon lira arasında değişen paralar istedikleri, ödemeyi reddeden işletmelere saldırılar düzenledikleri belirtildi. Örgüt yöneticilerinin, yurt dışından sanal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit ettiği, mağdurlara, 'Öde yoksa bombalayacağız' mesajları gönderdikleri belirlendi. Savcılık, örgütün kentte korku ve baskı düzeni kurduğunu belirterek, sanıkların 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

30'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 22 sanığı 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'Olası kastla silahla yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına, 6'sının tahliyesine, 1'inin tutuklanmasına, 8'inin de beraatine karar verildi. 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'ü ise aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ve 30 yıl 5 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Yine sanıklardan 2'si tahliye olurken, 1'i beraat etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daltonlar Çetesi Üyelerine Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:03:01. #7.12#
SON DAKİKA: Daltonlar Çetesi Üyelerine Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.