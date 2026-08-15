Daltonlar ve Baygaralara Operasyon! 7 Tutuklama - Son Dakika
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Daltonlar ve Baygaralara Operasyon! 7 Tutuklama

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Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Kamuoyunda "Daltonlar" ve "Baygaralar" olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 11-12 Ağustos tarihleri arasında "Daltonlar" ve "Baygaralar" suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2'si "adli süreçteki çocuk" olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Daltonlar ve Baygaralara Operasyon! 7 Tutuklama - Son Dakika

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