Dalyan\'da 19 Mayıs Coşkusu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı.

Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı.

Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları sallayarak, destek verdi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin de katıldı.