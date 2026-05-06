Dambalı Dağı'nda Hıdırellez Coşkusu
Dambalı Dağı'nda Hıdırellez Coşkusu

06.05.2026 13:42
Binlerce kişi, Hıdırellez gecesinde Dambalı Dağı'ndaki şifalı pınar için toplandı.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı (Momchilgrad) kenti yakınlarında bulunan Dambalı Dağı'nda, Hıdırellez gecesinde binlerce kişi "şifalı su"dan istifade etmek umuduyla bir araya geldi.

Hıdırellez'in kutlandığı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede, şifalı olduğuna inanılan Dambalı Dağı'ndaki pınar başında toplanan ziyaretçilerden bazıları gece yarısında şifa niyetiyle pınarın çevresindeki havuzlara girdi.

Binlerce kişi ise pınarın çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak çeşmeden ve kayalıklardan akan suyu şişelere doldurmak için bekledi.

Eski bir inanışa göre, gün doğmadan önce kayalıklardan süzülen suyun konuşma bozukluğu, kekeleme, felç, egzama ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinin yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda kişi, bu asırlık geleneği yaşatmak ve şifa bulma ümidiyle Dambalı'da buluştu.

Kaynak: AA

