Damızlık Hayvanlar Kurbanlık Olarak Satılmamalı - Son Dakika
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Damızlık Hayvanlar Kurbanlık Olarak Satılmamalı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak alınıp satılmaması gerektiğini belirtti. Genç, damızlık değeri yüksek dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların korunması gerektiğini vurgulayarak, bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin gelecekte hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ayrıca, vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların belirli şartları taşımasını ve hayvanların sağlık durumuna dikkat etmelerini istedi.

13.06.2024 14:29
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Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak alınıp satılmaması gerektiğini belirtti.

Havza'da kurulan hayvan pazarını ziyaret eden Genç, damızlık değeri yüksek dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülmesi için damızlık vasfı olan dişi hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Genç, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.

Genç, vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların küpesinin ve pasaportuna, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmelerini istedi.

Gebe, yeni doğum yapmış dişi, gözünde salgı olan, topallayan, vücudunda şişlik yada yara bulunan hayvanların satın alınmaması gerektiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Hayvanların küpe numaraları ile pasaportunda bulunan numaranın mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerekir. Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi bulunmalıdır. Hayvanların bakımından sorumlu kişi de bakıcı yeterlilik belgesi almalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecektir. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca kesilen kurbanlıkların kulak küpelerinin ilgililere teslim edilmesi, hayvan nüfusunun kontrolü için önemlidir."

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damızlık Hayvanlar Kurbanlık Olarak Satılmamalı - Son Dakika

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