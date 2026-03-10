Damlama Sulama Dolandırıcılığına 3 Yıl 4 Ay Hapis

Adana'da damlama sulama sistemi satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 160 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.S. ile müşteki E.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, E.Ö'nün 22 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık damlama sulama sistemi ilanına ilişkin Ö.S. ile irtibata geçtiğini belirtti.

E.Ö'nün kapora için istenen 8 bin 500 lirayı Ö.S'nin banka hesabına gönderdiğini ifade eden savcı, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen sanığın sulama sistemini müştekiye teslim etmediğini anlattı.

Savcı, sanığın üzerine atılı "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ö. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ö.S'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 160 lira para cezasına çarptırdı.