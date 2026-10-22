Danimarka ABD ile denizcilik anlaşması imzaladı, Danimarkalı şirketlere kapı açıldı - Son Dakika
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Danimarka ABD ile denizcilik anlaşması imzaladı, Danimarkalı şirketlere kapı açıldı

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Danimarka, ABD ile denizcilik işbirliğini güçlendirecek bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Anlaşma eğitim, denizcilik ekipmanları, teknoloji ve savunma sanayisi çözümlerini kapsıyor; Danimarkalı şirketlerin ABD pazarında yeni iş fırsatları bulabileceği belirtiliyor.

Danimarka, denizcilik alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ABD ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın ABD ile denizcilik işbirliğini güçlendirme anlaşması imzaladığı ifade edilerek, anlaşmanın eğitim ve öğretim, denizcilik ekipmanları, teknoloji ve hizmetler ile savunma sanayisi çözümleri gibi işbirliği alanlarını kapsadığı belirtildi.

Anlaşma ile Danimarkalı şirketlerin ABD pazarında yeni iş fırsatları bulabileceğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin gemi inşa kapasitesini geliştirme ve modernize etme ile bakım ve onarım faaliyetlerini artırma hedeflerine katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, anlaşmanın Danimarka'nın denizcilik alanındaki uzmanlığını ABD'nin sektörel yatırımlarıyla buluşturabileceğini belirterek, iki tarafta da yeni istihdam olanakları oluşabileceğini kaydetti.

ABD, Danimarka ve Grönland ilişkileri

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

Ancak 22 Eylül'de Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, New York'ta ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, en son 14 Ekim'de Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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